Mujeres, precariedad y feminismo: desafíos del movimiento sindical

por María Carrasco y Alejandra Villegas

Frente Sindical – Solidaridad FCL

La incorporación de la mujer al mundo del trabajo asalariado es una tendencia que avanza progresivamente, impulsada por la modernización de los procesos productivos y el incremento de la así llamada “flexibilización laboral”, que en nombre de una supuesta mayor libertad para disponer del propio tiempo, da pie a empleos de baja calificación y bajos salarios.

Estos empleos convocan mayoritariamente a las mujeres, quienes son impelidas a estas formas de trabajo bajo el argumento de que estas les permiten “una mayor conciliación de la vida familiar y la vida profesional”, de modo que, amparado este discurso en una sociedad que asume que el cuidado y las tareas del hogar y de la crianza son “tarea de mujeres”, legitiman estas formas precarias de empleo.

Si bien es cierto ha habido políticas que buscan habilitar a que estas tareas de cuidado sean un trabajo compartido, como pudiera ser el postnatal parental, solo un 1% de quienes podrían haberlo solicitado lo han hecho; esto, más que dar cuenta de que esta se trate de una política “innecesaria” o “no requerida” por los trabajadores, da cuenta de que es una política infértil en la medida en que no va de la mano con un impulso hacia la corresponsabilidad parental en el sentido amplio, que implique un esfuerzo político hacia la emancipación de las mujeres del trabajo doméstico y de crianza, y que permita que -por ejemplo- el cuidado de los recién nacidos no sea una obligación y derecho exclusivo de las madres, como lo es hoy. No solo se trata de la injusticia de esta división sexual del trabajo de crianza, sino que esta asignación exclusiva de este trabajo a las mujeres participa también de la discriminación que sufren por estar “en edad fértil”.

Además las condiciones de ingreso al trabajo asalariado son distintas y peores en el caso de las mujeres, sino que también se ven afectadas por una brecha salarial que valoriza su trabajo en un 20% menos en promedio con respecto al de un hombre que realiza la misma labor, llegando al 30% en trabajos mayor calificados, siendo uno de los índices más altos de brecha salarial en Latinoamérica según datos de la Dirección del Trabajo.

El trabajo de las mujeres en las economías neoliberales, como la de nuestro país, es “flexible” y precario, ambos conceptos indisociables: esta precariedad está dada por una transitoriedad de las labores asalariadas de las mujeres, que en su carácter de empleo flexible no permiten la generación de identidades fuertes sobre la base de la organización. El “contexto normativo”, la regulación que existe en el mercado del trabajo, carece de derechos establecidos que den respuesta a las necesidades de las mujeres.

Es un desafío concreto, hoy, para el movimiento de las trabajadoras y trabajadores, el superar la precariedad del trabajo femenino y la vulnerabilidad social asociada al solo hecho de ser mujer, y tener por ello asignada una responsabilidad inconciliable entre el mundo del trabajo y el trabajo doméstico.